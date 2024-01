L’assessore Caucino “riporta” Nespolo nella “sua” Biella

Nespolo «ritorna» nella sua Biella. Già perché oggi l’opera «Allegoria del Piemonte», già installata nel nuovo Palazzo della Regione, a Torino, è stata collocata anche presso gli uffici regionali biellesi. Per l’artista è un po’ un ritorno a casa. Ugo Nespolo, infatti, figura di spessore internazionale, le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo, un’eccellenza per il Piemonte, autore di numerose composizioni esposte anche nei punti simbolo di Torino, come le fermate della Metropolitana, per citare un’esempio significativo, è nato proprio a Mosso Santa Maria (oggi comune di Valdilana) e ha trascorso la sua infanzia nel biellese.

Che evidentemente si conferma, oltre che la terra dei tessuti, anche terra di artisti, considerando che da Biella arriva anche uno dei massimi esponenti mondiali dell’Arte Povera, quale il maestro Michelangelo Pistoletto. Ed è proprio all’arte povera e alla pop art che Nespolo ha preso ispirazione all’inizio della sua straordinaria carriera che lo ha portato, dopo un lungo percorso creatico a raggiungere uno stile unico, figurativo, ma allo stesso tempo evocativo, inconfondibile e subito riconoscibile. Alla presentazione, presso gli uffici dell’Urp della Regione, ospitati presso la sede della Provincia, a Biella, era presente l’assessore regionale al personale Chiara Caucino, che ha potuto toccare con mano l’effetto suggestivo dell’opera, collocata in quel contesto e l’apprezzamento dei dipendenti regionali che lavorano nella città laniera.

Nell’opera si possono riconoscere, oltre a uno dei simboli del Biellese, il Santuario di Oropa, insieme ai riferimenti al tessile e ai mitici canestrelli, anche alcuni dei «simboli» del Piemonte, quali la Basilica di Sant’Andrea di Vercelli, l’Alta Langa, il Monviso, la Mole, la Sacra di San Michele, la Basilica di San Gaudenzio a Novara, le Isole Borromee, la 500, il gianduiotto, il cappello Borsalino, le nocciole IGP, l’oreficeria di Valenza, il Barolo, il tartufo, il patrimonio letterario e gli scrittori della regione, la macchina da scrivere simbolo di Ivrea e dell’ingegno di Olivetti, il riso e l’aerospazio.

«L’opera - spiega Caucino - va ad arricchire ed abbellire ulteriormente gli spazi già restaurati dell’URP di Biella, donando colore e lustro alla Regione. Ringrazio il dirigente del Patrimonio immobiliare della Regione, Alberto Siletto, e tutti coloro che hanno lavorato per applicare sulla parete il manufatto di quello che è, a tutti gli effetti, un “nostro” artista, che spero di avere presto qui tra noi».