Il Gal ricerca personale

Il GAL Montagne Biellesi è alla ricerca di una figura professionale che possa svolgere le funzioni tecniche amministrative a supporto delle attività attuate dal GAL nei diversi ambiti in cui opera, oltre che affiancare il Direttore Tecnico nella predisposizione e nello sviluppo delle attività di animazione del territorio in vista dell’avvio della Strategia di Sviluppo Locale per il periodo 2023-2027. Per raccogliere le candidature è stato pubblicato un avviso di selezione che, nel dettaglio, ricerca un funzionario amministrativo da inserire in struttura in qualità di responsabile amministrativo finanziario (RAF).

La selezione resterà aperta fino al 29 febbraio. Spiega la Presidente Francesca Delmastro: “Il Gal Montagne Biellesi si accinge ad entrare operativamente nella programmazione 2023-2027, con l’opportunità di completare nel corso del 2024 l’erogazione di fondi per le impresi e gli enti pubblici legata alla programmazione precedente. La struttura tecnica del GAL, in questi anni, è stata capace di portare avanti con successo la propria progettualità legata allo sviluppo locale del territorio, ma quelle che ci troviamo ad affrontare nei prossimi anni saranno sfide ancora più grandi. E’ arrivato il momento di crescere ulteriormente, guardando anche oltre ai fondi FEASR, per intercettare nuove risorse e per diventare, di fatto, un’agenzia territoriale di sviluppo locale ancora più completa, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità alle imprese e agli enti pubblici dell’area, su ambiti che spaziano dall’agricoltura al turismo, dall’artigianato al commercio, passando per i servizi culturali e i servizi alle persone e alle imprese. Anche in virtù di queste esigenze, sarà necessario organizzare al meglio gli uffici. Per queste ragioni abbiamo avviato la selezione di una figura professionale che dovrà assumere il ruolo di RAF, ovvero del responsabile amministrativo finanziario, con l’obiettivo di consolidare maggiormente la struttura. La nuova figura professionale dovrà possedere, tra le varie competenze richieste, la conoscenza del territorio del GAL Montagne Biellesi, con particolare riferimento alle caratteristiche economico/produttive che ne caratterizzano le diverse macroaree e una conoscenza di base della normativa di riferimento elencata all’interno del bando”.

Per approfondire i requisiti e per formalizzare la candidatura, è possibile scaricare e consultare l’avviso di selezione e l’allegato A (modulo di partecipazione) al seguente link: https://www.montagnebiellesi.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare/ Per qualsiasi chiarimento o ulteriore approfondimento si prega di scrivere all’indirizzo mail: info@montagnebiellesi.it.