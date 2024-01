Ex ospedale, Mosca: “Positivo l’interessamento dell’assessore Caucino ma facciamo chiarezza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Bene che anche l’assessore Caucino voglia occuparsi del futuro del vecchio ospedale di Biella: da sempre sostengo che i grandi progetti del territorio debbano avere unità di intenti. Devo purtroppo smentire la ricostruzione che fino ad oggi siano state fatte solo parole. Infatti, fin dall’inizio della consiliatura regionale, mi sono fatto carico di questa responsabilità e già nel mese di novembre del 2019 organizzai un incontro a Palazzo Oropa alla presenza del presidente Cirio e di tutti gli stakeholder del territorio per disegnare insieme il futuro dell’ex nosocomio. Emerse l’esigenza primaria di rivedere il valore del complesso e pertanto decidemmo, in accordo con Asl Biella, di far redigere una nuova valutazione estimativa.

A settembre 2020 l’architetto Enrico Griffith Brookles consegnò la propria valutazione che si attestava a 4,5 milioni di euro (e non circa 8 come erroneamente indicato dagli uffici dell’assessore Caucino), ma soprattutto 'spacchettava' il complesso in tre lotti, ognuno valorizzato separatamente, permettendone la vendita per parti separate e favorendo in questo modo eventuali investitori e progetti di recupero diversi. L’arrivo del Covid non ha certamente favorito azioni propedeutiche al recupero del complesso perchè per tutti noi le priorità sono immediatamente mutate.

Tuttavia, ero ben consapevole che il lavoro non era ultimato, bisognava infatti fare in modo - per snellire la burocrazia - che Asl Biella avesse un titolo da poter spendere con gli investitori per agevolare la ricerca di fondi. Dopo un lungo e laborioso lavoro che ha visto coinvolti oltre l’Asl, la Regione, la Soprintendenza e gli uffici del Segretariato Regionale del Ministero dei beni Culturali, finalmente a settembre del 2023 siamo riusciti a trasferire il diritto reale che permette ad Asl di trattare direttamente con investitori pubblici e privati agevolando la ricerca di finanziamenti attraverso bandi o altro.

Chiariti questi aspetti fondamentali che ci hanno permesso di arrivare all’attualità, credo da sempre che compito primario della politica sia quello di portare soluzioni e avviare percorsi che ovviamente devono essere condivisi con il territorio, l’importante è che alle idee e ai progetti condivisi seguano gli impegni finanziari. Ad esempio, l’Assessorato di Caucino è interessato a una parte della struttura? Quante risorse finanziarie è disponibile a investire per il recupero di questo importante complesso? Oppure, il Comune che in passato si era speso con idee e progetti cosa intende fare? Ancora, il Biellese ha ricevuto un cospicuo finanziamento che prevede la realizzazione del Museo della Storia del Tessile, si potrebbe immaginare di realizzarlo lì? Più che domande agli stakeholder credo che la politica dovrebbe dare risposte, esattamente come ho fatto in questi anni con lavoro costante e impegno”.