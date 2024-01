Biella, arriva la sfilata di Carnevale: ecco come cambia la viabilità

In occasione del Carnevale di Biella 2024 sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare sabato 27 gennaio 2024, dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e comunque solo nel tempo di effettivo passaggio della manifestazione e fino al termine della stessa, nelle seguenti aree: via Italia tratto intercluso tra piazza del Monte e piazza Vittorio Veneto; via Belletti Bona tratto intercluso tra via Italia e piazza 1° Maggio; via Dante Alighieri tratto intercluso tra via Italia e piazza 1° Maggio; piazza 1° Maggio tratto intercluso tra via Italia e piazza Martiri della Libertà; via San Filippo tratto intercluso tra via Italia e via Galliari; piazza Mons. Rossi; area di fianco e di fronte alla Chiesa della SS Trinità; piazza Vittorio Veneto lato est; via Lamarmora (durante l’attraversamento della via verso Piazzale Casalegno); piazza Casalegno (da piazza Casalegno, il corteo risalirà lungo via Italia per arrivare sotto i portici del Comune).