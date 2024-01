Valle San Nicolao, nel 2024 IMU ed IRPEF confermate

Buone notizie per i cittadini di Valle San Nicolao, che, nel 2024, non avranno aumenti di IMU ed addizionale comunale IRPEF.

Nell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno scorso, l’Amministrazione ha infatti confermato l’aliquota IRPEF 2023, che rimane allo 0,80%.

Quanto all’IMU, 0,50% sulle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 0,56% sugli immobili del gruppo catastale C/1 come i negozi. 0,96% sui fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione degli (immobili produttivi strumentali agricoli), per le aree fabbricali e tutti gli altri immobili. Esenzione per terreni agricoli, e fabbricati destinati alla vendita (fino a che permanga tale destinazione e non siano affittati).