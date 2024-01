Basket femminile, boom di iscrizioni per la BFB

Anno record di nuove iscrizioni per il Basket Femminile Biellese. È dai tempi del presidente Gaudino che la compagine di pallacanestro rosa non vedeva avvicinarsi alla palla spicchi così tante giovani.

A settembre la dirigenza era scettica sull'iscrizione dell'Under 13 al campionato perché a stento era possibile mettere assieme mezza squadra. Con l'auspicio di qualche "new entry", alla fine la decisione era stata quella di provarci. Poi il boom! Una vera e propria onda che ha spinto giovani atlete ad avvicinarsi alla compagine laniera. Ad oggi sono circa 25 le ragazze che compongono l'under 13, provenienti da ogni parte della provincia di Biella.

"Siamo stati felicemente sorpresi" dicono dalla dirigenza "Non avremmo potuto immaginare avvio migliore. Con le ragazze che già giocavano da noi e con e a quelle che ci hanno raggiunto dal minibasket dei Paladini, più un paio di doppi utilizzi da Trivero, abbiamo azzardato ad iscrivere una squadra al campionato. A guardare i numeri di oggi, avremmo potuto iscriverne due. Siamo molto contenti non solo dei numeri, ma anche delle ragazze stesse. Si è subito creato un gruppo affiatato, un gruppo di amiche. Sono volenterose, educate, sempre disponibili e intraprendenti. È una gioia vederle correre, ridere, divertirsi. E sotto le abili mani di coach Lela Merlo, stanno anche crescendo tecnicamente ogni settimana. Ad oggi non cerchiamo il risultato a tutti i costi, ma l'obiettivo è imparare a giocare correttamente e nel rispetto delle compagne, degli arbitri e delle avversarie. Stanno acquisendo tutte le stesse competenze e stanno imparando ad essere squadra, dentro e fuori alla palestra. I loro sorrisi e i loro occhi ci stanno rendendo orgogliosi di loro e del lavoro svolto. Ma soprattutto ci danno la carica per continuare a crescere come società sia in quantità che in qualità. Dobbiamo ringraziare le ragazze, ma anche le famiglie, sempre pronte a dare una mano e pronte a sacrifici pur di seguire le proprie figlie negli allenamenti e nelle partite."

Per poter permettere a tutte di migliorarsi, l'allenatrice ha inserito ulteriori ore di allenamento a quelle già programmate a Biella e a Cossato. Se questo gruppo continuerà a lavorare così bene, la società valuterà il prossimo anno di iscrivere ancora più squadre ai campionati, auspicando ulteriori inserimenti. Anche le squadre più grandi hanno visto crescere gli effettivi, così come le prestazioni, a partire dalla prima squadra che, in serie B, sta ottenendo risultati non ipotizzabili a priori. La società sembra essere sulla strada giusta, la voglia di basket nel Biellese non è mai mancata, ma ora ha contagiato anche la parte rosa della provincia.