Con Cecilia alla scoperta dei Bus per lunghe distanze

Il bus è un metodo economico e ecologico per viaggiare. In Europa abbiamo la fortuna di avere anche parecchia scelta. Sul sito del giornalino del Liceo del Cossatese una breve guida (https://sites.google.com/view/unestatedaraccontare/viaggi-il-mezzo/bus?authuser=0) per chi vuole sfruttare questo mezzo. Oggi sentiamo il racconto di Cecilia, una ragazza che per diversi anni lo ha eletto a suo mezzo prediletto per viaggiare in Europa:

Ciao, hai fatto molti viaggi con il Bus? Puoi farci qualche esempio?

Ne ho fatti davvero tanti e in giro per tutta l’Europa. Tratte più corte, come Torino Milano e lunghissime, come Bordeaux – Amsterdam, Madrid – Parigi, Barcellona – Parigi, Milano – Bratislava, Cracovia – Varsavia, ecc. Non li ricordo tutti.

Perché hai scelto così spesso questo mezzo di trasporto?

Tanti motivi. Prima di tutto c’è una questione di costo. Prenotando per tempo la differenza con le altre scelte è enorme. Ad esempio, mi è capitato di andare da Madrid a Parigi spendendo circa 25 € o da Parigi a Lione, solo qualche settimana fa, con 12 €. Ho un amico che, sfruttando le offerte, un mese fa ha fatto Milano - Torino spendendo 1,60 €. Certo, se prenoti all’ultimo momento, la stessa tratta costa decisamente di più, anche sopra i 100 €, sempre a seconda delle distanze e dal periodo.

Altra cosa fondamentale è che il bus ha in genere le stazioni di partenza arrivo in centro città. Per Parigi, Barcellona, Lione, Amsterdam, Bratislava e Torino il bus arriva o alla stazione centrale o lì vicino. Se viaggi con un areo che arriva a 40 km dalla destinazione e poi per arrivare in centro perdi tempo e soldi.

Poi spesso non sono richiesti cambi e, sulle lunghe distanze, viaggiando in notturna puoi dormire e risparmiare i soldi di una notte in ostello.

Io riesco a dormire bene, portandomi però dei tappi e un cuscinetto.

Difetti?

Le temperature a bordo a volte sono un po’ a caso, quindi conviene vestirsi a cipolla. Può succedere, in piena estate, che ci sia l’aria condizionata a palla e di notte tu patisca il freddo. Altra cosa è che conviene avere un margine rispetto all’ora di arrivo perché sulla strada si possono incontrare imprevisti. Qualche volta, raramente, mi è capitato di trovare il bagno a bordo non funzionante e quindi alle fermate c’era la corsa al gabinetto.

Hai mai avuto disavventure

Una volta, mentre stavo andando da Cracovia a Varsavia, ho dimenticato a bordo lo zaino; me l’hanno ritrovato, ma ho dovuto andarlo a recuperalo in Polonia qualche mese dopo. È stata l’occasione di un altro viaggio.

Hai sempre usato Flixbus o anche altre compagnie? Se sì quali erano le differenze

No, anche altre compagnie, come BlaBlaBus, che forse è anche più comodo e dove, sarà un caso, ma ho trovato gli autisti più gentili. In Italia Italo Bus, in Spagna Alsa e altre ancora: dipende un po’ dal paese in cui sei perché a volte ci sono compagnie nazionali da considerare.

Altri suggerimenti?

Non lasciare gli effetti di valore sulla valigia che metti nel bagagliaio. La compagnia ne risponde, ma l’iter per la denuncia è lungo e il rimborso è parziale. Poi, visto che gli autogrill non sono mai economici e i viaggi sono lunghi, consiglio di partire attrezzati con bere e mangiare; anche una power bank può essere utile perché, anche se ci sono le prese, qualche volta mi è capitato non funzionassero.

Grazie e in bocca al lupo per il tuo prossimo viaggio