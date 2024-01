Partito Democratico, Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, a Biella una convention sulle amministrative

Il centrosinistra prosegue il percorso di analisi, riflessioni e proposte con la cittadinanza di Biella.

Partito Democratico, AVS Sinistra Italiana/Verdi e +Europa propongono e condividono tematiche con militanti, cittadini e movimenti che intendono mettersi in gioco per la Biella del 2033.

Biella merita un futuro migliore, a fronte di un continuo declassamento a cui l’ha condannata l’attuale amministrazione di destra.

Il secondo incontro pubblico si terrà sabato 27 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, a Città Studi, via Pella 2 a Biella.

I temi affrontati saranno:

- Montagna: come valorizzare il potenziale turistico e naturalistico del territorio biellese.

- Ambiente: come promuovere la sostenibilità e la transizione ecologica.

- Turismo: come sviluppare un turismo sostenibile e accessibile a tutti.

- Sport: come promuovere l'attività fisica e la cultura sportiva.

- Cultura: come valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio biellese.



Sarà un intenso pomeriggio di scambi e riflessioni concrete e costruttive, che faranno seguito a quelle del primo incontro effettuato lo scorso mese di dicembre.

I temi trattati e condivisi in questi incontri e quelli in programma nelle prossime settimane costituiranno la struttura per il programma elettorale che verrà presentato per il rinnovo del consiglio comunale della Città di Biella nel prossimo mese di giugno.

Scopo di queste giornate è creare una rete con le principali realtà associative, del mondo imprenditoriale e produttivo, del volontariato, del mondo del lavoro per un rilancio condiviso del nostro territorio.



L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire alla costruzione di una città migliore, della Città di Domani.