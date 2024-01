Da Pollone alla Capitale italiana della Cultura 2024: Giorgio Marinoni protagonista.

Anche il pittore Pollonese Giorgio Marinoni protagonista degli eventi di apertura di 'Pesaro, capitale Italiana della Cultura 2024' grazie all’Associazione culturale Pavel Florenskij con un evento legato all’antico culto pagano delle vestali per valorizzare l’importanza dell’acqua che la vede per trasposizione della Dea Lympha.

L’idea del suo presidente Andrea Aglani non è stata solo però quella di organizzare una collettiva di pittura aperta dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024 nella galleria degli specchi dell'Hotel Museum Alexander di Pesaro, ma quella di rievocare un antico culto pagano che nasce dal grande potere taumaturgico insito nell’elemento acqua, arcaico e legato intrinsecamente alla natura e al benessere dell’essere umano.

L’evento, legato all’elemento da sempre femminile, si ritrova ad essere, un omaggio alla donna e intende rappresentarla tramite la bellezza, la cultura, i valori e le migliori caratteristiche, che la natura ha voluto donarle. Per tale motivo l’evento si è prestato ad essere rappresentato tramite l’arte coniugata ad un concorso di bellezza dove le miss del concorso di bellezza vogliono essere anche loro in grado di rappresentare i valori che ci contraddistinguono oltre la bellezza, per essere testimonial di aziende dell’eccellenza italiana nei centri benessere, nella moda, nella cosmesi, nella salute e nell’estetica.

Reduce dal successo di 'Quando l'acqua gioca con la neve', mostra del periodo natalizio a Sordevolo, Marinoni è stato scelto proprio per la capacità pittorica nel rappresentare l'elemento acqua e con lui ci saranno altri artisti emergenti: Alessia Francescato, Alexandr, Angelo Tasini, Anna Bellinazzi, Enrico Vucemillo, Massimo Moretti, Steve Barney e Gian Domenico Negroni.

'Le tappe principali de 'Il culto di Lympha', toccheranno le zone termali rinomate per centri benessere legati alle acque termali, per fornire una visibilità internazionale e contribuire al rilancio del settore – specifica il curatore Andrea Aglani – e le Miss in gara faranno dei passaggi, con la creazione di contributi video nei centri benessere termali contribuendo alla visibilità dei luoghi tramite i contenuti social, carta stampata e televisivi. Il lato culturale viene messo in campo proprio tramite l’allestimento di mostre artistiche, nelle tappe principali che si terranno a San Pellegrino Terme e Salsomaggiore Terme e Pesaro. Le miss, una volta giunte nelle località che ospiteranno le fasi finali del concorso, visiteranno le mostre e ognuna sceglierà un’opera che le verrà abbinata e che sfilerà insieme a lei.

La tappa di inaugurazione si svolgerà presso l’Hotel Alexander Museum Palace sabato 27 alle 21 con la conduzione di un altro Biellese: Andrea Guasco.