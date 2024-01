Sella Investment Banking nuovo Partner ELITE

Sella Investment Banking, la divisione del gruppo Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria, entra nel network di ELITE, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana e oggi parte del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

La partnership consentirà alle oltre 1.300 società italiane parte dell’ecosistema, di accedere anche ai servizi di advisory e agli strumenti di finanza alternativa di Sella Investment Banking, utili per sostenere il percorso di sviluppo delle imprese e migliorarne la competitività anche sui mercati internazionali: dall’emissione di obbligazioni e strumenti di Private Debt quali mini-bond, basket bond e Sustainability-Linked Bond, alle operazioni straordinarie sul capitale, quali acquisizioni e cessioni d'azienda, fino alla gestione del passaggio generazionale, progetti di internazionalizzazione, aggregazioni, joint venture e partnership, reperimento di capitali attraverso fondi di private equity, club deal o quotazioni in borsa.

"La Partnership ELITE rappresenta per noi un’importante opportunità per mettere a disposizione delle piccole e medie imprese e Mid-cap italiane le nostre competenze nell’ambito della finanza straordinaria, innovazione e sostenibilità. Entriamo in un network prestigioso ed evoluto, che coinvolge oltre 1.300 aziende, con l’obiettivo di poter generare un impatto positivo nei loro progetti di trasformazione e crescita” ha commentato Giacomo Sella, Responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking del gruppo Sella.

“Siamo felici che Sella Investment Banking si unisca agli oltre 90 Partner ELITE che operano sul mercato dei capitali nei diversi settori di riferimento e condividono con noi l'impegno di supportare e far crescere le piccole e medie imprese in ogni fase del loro ciclo di vita. In qualità di ecosistema, ELITE connette imprese, advisor, investitori, e stakeholder istituzionali ed essendo parte di Euronext, la principale Borsa paneuropea, ne consegue un effetto moltiplicatore per il business di tutti i nostri clienti, sia imprese che advisor.” Marta Testi, Amministratore Delegato ELITE.