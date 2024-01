L'albese Giuliano Viglione eletto presidente di Confcommercio Piemonte

Giuliano Viglione è il nuovo presidente di Confcommercio Piemonte, la principale organizzazione piemontese rappresentativa di circa 50 mila imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti. L’elezione è avvenuta oggi, giovedì 25 gennaio, per acclamazione da parte dell’Assemblea regionale presso la sede di via Massena a Torino. Viglione succede a Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia e in carica dal 2012.

«Ringrazio tutta l’Assemblea per la fiducia accordatami – ha dichiarato Viglione subito dopo l’elezione – e la presidente Coppa per il lavoro svolto in questi anni. Sono nel mondo del commercio da sempre e con la stessa determinazione, insieme a tutta la Giunta, dovremo affrontare sfide importanti per il futuro del nostro settore, a partire dalle prossime elezioni comunali, regionali ed europee. Ai circa 50 mila imprenditori associati dobbiamo dare risposte, fornire sostegni e una speranza per poter svolgere dignitosamente la propria attività».

Nella Giunta sono confermati i presidenti delle associazioni territoriali piemontesi di Torino, Asti, Alessandria, Alto Piemonte (Novara e Verbania), Biella, Cuneo e Vercelli, oltre a sei componenti provenienti dai territori di Torino, Cuneo, Alto Piemonte e Alessandria. In particolare, la carica di vice presidente vicario è stata attribuita a Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino, mentre vice presidenti sono il presidente di Ascom Asti Aldo Pia e il presidente di Ascom Vercelli Angelo Santarella. Marco Gossa è stato confermato direttore regionale.

«Sono profondamente gratificato da una nomina che per la città di Alba e per tutto il territorio è storica – ha dichiarato il nuovo presidente Giuliano Viglione -. Ringrazio tutto il sistema Confcommercio piemontese per l'ampia convergenza sul mio nome. Devo questo risultato all'Associazione Commercianti Albesi, una realtà basata su determinazione e coesione, che nel tempo è cresciuta e si è affermata fino a meritare l'attuale riconoscimento istituzionale».

Nei dodici anni alla guida di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa e la sua squadra hanno realizzato importanti progetti di sviluppo per il commercio, il turismo e i servizi piemontesi. Uno degli interventi a maggior impatto sul tessuto imprenditoriale del terziario piemontese è stato quello dei Distretti del Commercio, il modello di collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione del commercio di prossimità e dei territori attraverso la partnership tra Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria e Istituzioni.

Confcommercio Piemonte è stata partner essenziale di questa misura specifica per il commercio in Piemonte, che ha portato alla costituzione di 77 Distretti del Commercio con una dote iniziale di 1,5 milioni di euro, cui sono seguiti quasi 4 milioni per le prime attività e altri 16,5 milioni di euro stanziati dal 2022 al 2025.Un altro importante traguardo raggiunto da Confcommercio Piemonte è rappresentato dalle Botteghe dei servizi: piccoli negozi di prossimità che offrono anche servizi aggiuntivi a favore sia dei cittadini che dei turisti. Ad oggi sono già state riconosciute e finanziate oltre 100 botteghe dei servizi.

L’Associazione è stata anche attrice protagonista nella creazione del nuovo sistema di formazione delle Academy di Filiera. In particolare, due Academy sono dedicate specificatamente al Commercio e al Turismo e Confcommercio Piemonte è entrata in 9 Academy su 11: Logistica, Agrifood, Tecnologie Informatiche e Digitali, Welfare, Costruzioni, Mobilità integrata, innovativa e sostenibile, Tessile Abbigliamento e Moda. Ora la sfida è la costruzione di una formazione efficace, che comprenda elementi specifici per le micro e piccole imprese. Da non dimenticare, infine, nei difficili anni della pandemia, che Confcommercio Piemonte è intervenuta per aumentare la dotazione iniziale del Bonus Covid di 88 milioni di euro, raggiungendo così lo stanziamento regionale di 142 milioni di euro.