Dopo un 2023 ricco di affermazioni e riconoscimenti, per il Gruppo Marazzato anche il 2024 si apre con un’onorificenza: la Famija Varsleisa, associazione impegnata nella tutela della tradizione e dell’identità territoriale del vercellese, ha annunciato di aver assegnato all’azienda di Borgo Vercelli, e più precisamente alla Fondazione Marazzato, il premio “Vercellese dell’anno” 2023.

La consegna del premio avverrà in primavera, con una cerimonia ufficiale di cui luogo e data ad oggi devono ancora essere definite, così come l’elenco delle autorità e personalità che presenzieranno. Tra le motivazioni ufficiali della scelta, il grande impegno che la Fondazione Marazzato ha profuso in attività socio-culturali nel corso del 2023, ottenendo una notevole eco mediatica e richiamando molta attenzione sulla provincia e sul territorio. Oltre a essere leader nel campo della bonifica ambientale e trattamento rifiuti, infatti, il Gruppo Marazzato organizza e gestisce tramite la Fondazione Marazzato, nata all’inizio del 2023, diverse iniziative, molte delle quali ruotano intorno alla straordinaria collezione di mezzi storici conservata nel complesso di Stroppiana (VC), oggi quartier generale della Fondazione stessa. Il 2023 ha visto un fitto calendario di appuntamenti, dai “porte aperte” con mostre tematiche a conferenze come quella a tema sostenibilità ambientale ospitata nello showroom della Collezione Marazzato lo scorso settembre.

Nell’attività del Gruppo Marazzato, che si sviluppa ben oltre i confini della provincia grazie alle sedi distaccate e alle molte collaborazioni con aziende partner, c’è sempre un forte attaccamento all’identità territoriale. I tre fratelli Alberto (che è anche presidente della Fondazione), Davide e Luca Marazzato, al comando dell’azienda, rappresentano la terza generazione di una dirigenza che ha sempre messo la famiglia, la tradizione e il senso di appartenenza tra i principi base della sua politica aziendale. Valori oggi rappresentati proprio dalla Fondazione, intitolata alla memoria del padre Carlo scomparso nel 2022 e creatore della collezione. Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce.

Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali. Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).