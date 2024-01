I ladri non risparmiano neanche l'ospedale del capoluogo di provincia. Stando alle informazioni raccolte, i malviventi si sarebbe introdotti all'interno di un locale tecnico dell'azienda sanitaria e avrebbero portato via cavi in rame da utilizzare in opere di intervento edilizio.

Si parla di un valore pari a circa 2mila euro. Il fatto sarebbe avvenuto una decina di giorni fa. Indagano sull'accaduto i Carabinieri.