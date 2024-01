Mottalciata, tanta gente e pollici in alto per la cena della Bagna Cauda

Sabato 20 gennaio si è tenuta l’ annuale cena della bagna cauda presso i locali dell'oratorio. La cena ha riscosso una numerosa partecipazione e soprattutto è stata molto apprezzata da tutti i presenti.

Questo evento è stato il primo organizzato dalla nuova Pro Loco neoeletta, composta da numerosi ragazzi molto attivi, già al lavoro per gli eventi del 2024!

“Cogliamo l'occasione – spiegano - per ringraziare i parroci don Marco e don Alberto per la disponibilità, tutti i preziosi aiutanti e non per ultimi tutti i partecipanti che ci danno lo stimolo a continuare le nostre tradizioni e migliorarci sempre di più”.