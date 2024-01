Foto d’archivio: l’Ospedale degli infermi nel 1880

Questa immagine fa parte del fondo di Vittorio Besso (1828-1895), fotografo professionista che aprì il primo studio fotografico a Biella nel 1859.

Il soggetto è l’antica sede dell’ospedale di Biella, in via Marconi. Un atto del 1579 attesta la fondazione dell’Ospedale degli Infermi e Pellegrini della SS. Trinità, situato nei pressi dell’omonima chiesa, con funzione di ospitalità e di ospizio dei pellegrini, oltre che di cura degli ammalati. Nel 1800 la sede dell’ospedale venne trasferita negli edifici dell’ex convento di San Pietro degli Agostiniani, che poi venne in parte demolito nel 1916. Fu istituita una Amministrazione dell’Ospedale e seguirono una serie di ampliamenti. Tra questi, nel 1871 venne ultimata la facciata su via Marconi, soggetto della fotografia.

Il complesso ospedaliero si espanse fino agli anni Settanta. La modifica più significativa fu l’aggiunta del monoblocco su via Caraccio, inaugurato nel 1939, che ospitò reparti, posti letto, sale operatorie e uffici.

Nel 2014 l’ospedale di Biella fu trasferito nella nuova sede di Ponderano. Gli immobili che lo ospitavano precedentemente sono attualmente inutilizzati, oggetto di studio per una possibile rifunzionalizzazione.