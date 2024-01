“Giornata della Memoria”, attenzione a come cambia la viabilità a Biella in occasione della fiaccolata

In occasione della fiaccolata che si volgerà sabato 27 in occasione della “Giornata della Memoria”, il Comune di Biella ha previsto alcune modifiche alla viabilità.

E' stata emessa un'ordinanza che dispone la temporanea sospensione della circolazione nel senso di marcia del corteo sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 17.15 circa alle ore 19,00 circa in piazza Curiel, via Pietro Micca, piazza Lamarmora, via Gramsci, via Garibaldi, via Seminari, piazza Duomo, via Battistero, piazza Mons. Carlo Rossi, via Italia e in viale Matteotti nei presso della Fons vitae.