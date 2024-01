Ama Biella e il “Teatro dell’anima”: un supporto per convivere con le demenze.

Esplorare le proprie emozioni mettendole in scena, vivere situazioni complesse provando a mettersi nel ruolo di un’altra persona, rielaborare fatti ed esperienze attraverso il tramite di un gruppo dove trovare ascolto incondizionato. Le tecniche dello psicodramma analitico sono applicabili in molteplici contesti: nel caso specifico permettono a una persona che convive e o assiste un familiare con demenza di migliorare la relazione e la qualità di vita, aiutando a sostenere il carico emotivo.

A partire da febbraio AMA Biella organizza un laboratorio di psicodramma analitico che è riservato ai familiari delle persone con demenze che frequentano già il centro d’incontro Mente Locale. L’attività proseguirà a cadenza bisettimanale fino ad aprile e poi con incontri mensili fino a luglio.

Il laboratorio è condotto da Maria Teresa Lerda e Francesca Tanini, entrambe psicologhe e psicoterapeute con una specializzazione in questo tipo di strumenti. «Un gruppo di sostegno psicologico con l’utilizzo dello psicodramma analitico» spiegano «è pensato come uno spazio d’ascolto e di confronto per i caregiver che si occupano di persone care affette da malattia degenerativa sia in stadio iniziale o avanzato. Si tratta di offrire un contenitore che accolga i vissuti emotivi e i pensieri che si generano occupandosi di una persona malata e del suo decadimento all’interno del quale trovare sostegno e supporto».

Grazie a Tintoria Finissaggio 2000: eccellenza e impegno sociale

AMA Biella ha potuto avviare il laboratorio di psicodramma analitico grazie a una donazione della Tintoria Finissaggio 2000 che copre l’intero costo del progetto. L’azienda di Masserano, marchio di punta dell’eccellenza tessile biellese, conferma il suo impegno sociale e la sua sensibilità verso i bisogni di un territorio dove l’invecchiamento progressivo della popolazione è una delle principali sfide cui la società tutta è chiamata a dare risposte.

AMA Biella è profondamente grata per questa collaborazione e condivisione d’obiettivi.