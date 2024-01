Storie di calcio, quando il vercellese Colombo parò un rigore a Riva...

Il calcio italiano piange la scomparsa di Gigi Riva. Il goleador per eccellenza, che ha superato sia Piola (ancora oggi miglior marcatore della serie A) che Meazza in fatto di realizzazioni in maglia azzurra.

Nel 1964-65 era una giovanissima ala del Cagliari neo promosso in serie A. Nella figurina della Panini di quell'anno è raffigurato con alle spalle le gradinate di uno stadio. L’impianto sportivo in questione è il “nostro” Leonida Robbiano, poi Silvio Piola.

All’epoca il portiere dei sardi era Angelo Martino Colombo, nato a Gattinara che proveniva dalla Pro Vercelli. Proprio Colombo è uno dei pochissimi portieri ad essere riuscito a parare un rigore a Riva (ne sbagliò solo 3 in tutta la carriera).

Angelo Martino Colombo all’inizio degli anni Settanta difendeva la porta del Verona; al Sant’Elia in un Cagliari-Verona, viene assegnato un calcio di rigore agli isolani, raccontava Colombo: «Riva non voleva tirarlo, sapeva che conoscevo il suo modo di calciare, ma fu convinto a batterlo ugualmente. Riuscii a deviare il tiro ed evitare la rete».