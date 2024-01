Golf Club Cavaglià, slalom notturno e golf: i risultati delle gare, FOTO

Stesina nella 2a tappa del Trofeo d’Inverno

Domenica al GC Cavaglià si è giocata la seconda gara (18 buche Stableford 2 categorie) valida per Trofeo d’Inverno.

Premiati

1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 29, 1° Netto Luca Tabellini Torino 43, 2° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 35, 3° Netto Silvia Malinverni Cavaglià 35.

2a categoria: 1° Netto 1° Netto Francisco Miguel De Sousa Cavaglià 45, 2° Netto Michele Delle Cave Settimo 38, 3° Netto Renata Torazzo Cavaglià 36. 1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglià 34.

Programma weekend al Golf Cavaglià

Doppio appuntamento questa settimana al Golf Club Cavaglià. Sabato farà tappa il Winter Challenge by Perisimmon gara a coppie con formula 4PM Stableford sula distanza di 18 buche.

Domenica proseguirà il Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti. Il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare. In ogni tappa ci sarà premiazione e a seguire rinfresco. La terza gara valida sarà una Stableford sulla distanza di 18 buche. Le prossime tappe del circuito si giocheranno domenica 4-18-25 febbraio.

Nell’Oasi Zegna lo slalom della VSG CUP. Il 14 aprile al Club Cavaglià la gara di golf

Sabato scorso all’Oasi Zegna di Bielmonte si è disputato in notturna lo slalom gigante della VSG CUP, la combinata "vela, sci e golf" che vede protagoniste le tre discipline regine dell’outdoor in un premio che unisce Liguria, Piemonte e Trentino in cinque competizioni sportive.

Una cinquantina i partecipanti, molti dei quali arrivati da fuori regione, che si sono sfidati sulla compatta pista illuminata del Piazzale in due manche serrate.

Alla fine il migliore con il crono totale di 1’08’’32 è stato il biellese Andreas Montejo Rey che per un solo centesimo ha fatto meglio di Mathie Monticone. Terzo nella categoria Fis2 Nicola Accordini in 1’20’’2.

Categoria Fis1 1° Riccardo Barbagelata (1’34’’01). Categoria Fis3 1° Kevin Giuliano (1’10’’67). Categoria Fis4 1° Paolo Monticone (1’17’’65). Categoria Fis3 femminile 1° Benedetta Ariasi 2’23’’64. Categoria NC1: 1° Benjamin Chambriard 1’17’’07, 2° Andrea Barbagelata 1’27’’37, 3° Andrea Della Casa 1’36’’40. Categoria NC2: 1° Claudio Eberle 1’20’’34, 2° Massimo Sacchet 1’22’’57, 3° Davide Marcello 1’24’’43. Categoria NC1 femm. 1° Alida Masini 1’44’’47. Categoria NC1 femm.: 1° Paola Bonetti 1’53’’12.

A chiudere l’evento presso l’Albergo Bucaneve si è svolta la cerimonia di premiazione con numerosi premi a sorteggio e un sontuoso rinfresco. Il prequel dell’evento era stato al Pro shop Rossignol di Formigliana dove tutti i partecipanti hanno ritirato il pacco gara e tramite uno Scanner 3D hanno avuto la possibilità di effettuare una valutazione personalizzata dell’appoggio del piede. Il team di Rossignol era presente anche durante la giornata per uno ski test con i modelli 2024.

Prossimo appuntamento sarà il 23 marzo con la seconda competizione di slalom gigante a Cavalese (TN) presso l’alpe Cermis, mentre il 14 aprile al Club Cavaglià si svolgerà la gara di golf. L’ ultima Veleggiata (tre gare “A Bastone”) patrocinata dalla Marina del Porto Antico con la partecipazione di Sailing Evolution Project sarà nel golfo di Genova per il gran finale del 4 maggio.