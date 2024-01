Ysangarda Night Trail compie 10 anni: oltre 500 iscritti correranno in Baraggia.

Compie 10 anni la Ysangarda Night Trail, una delle corse più iconiche del Biellese pur essendo molto giovane rispetto ad altre del territorio. La luna piena, la notte, il freddo pungente nella Baraggia biellese, ma anche il calore degli organizzatori al traguardo: tutto questo è Ysangarda Trail.

Dopo l’annullamento dell’evento diurno, normalmente organizzato nel mese di novembre, Paolo Boggio e lo staff di Sport & Natura Team di Candelo, hanno lavorato per rendere possibile almeno la tanto apprezzata gara notturna e ci sono riusciti: l’appuntamento è per sabato 27 gennaio con la speranza di cielo sereno, perché proprio in quei giorni la luna farà capolino con il suo massimo splendore sul Biellese.

PERCORSI E ORARI DI PARTENZA

Come in passato i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: il “Trail Lungo” di 19 chilometri, 10 dei quali all’interno del Parco Naturale della Baraggia su terreno tendenzialmente pianeggiante con ripetute brevi salite, mai ripide, tutto su terra; il “Trail Corto” di 10 chilometri che prevede solo un paio di chilometri nella cosiddetta “savana biellese”.

La partenza del Trail Lungo è fissata poco dopo il tramonto, alle ore 17.45, dal piazzale antistante il palasport comunale di Candelo. I partecipanti al "Corto" partiranno in coda, 5 minuti dopo. Il traguardo per tutti sarà tra le rue del millenario Ricetto di Candelo. L'evento è aperto a tutti e si può partecipare correndo, camminando normalmente o con bastoni Nordic Walking.

UN PO' DI STORIA E QUALCHE NUMERO

La Ysangarda Night Trail è nata nel 2014 (212 partecipanti) ed ha sempre avuto collocazione invernale tranne nel 2021 quando fu organizzata in estate ma ebbe la sfortuna di incappare in una giornata con un meteo disastroso che obbligò addirittura ad annullare la prova lunga. Il record di partecipanti è del gennaio 2020 (7ª edizione), una delle ultime gare locali pre-pandemiche, quando vi presero parte ben 871 atleti: record assoluto. Nel 2023 venne toccata quota 667.

PREMI

Per tutti gli iscritti in regalo una maglietta dell’evento e un buono per il pasta party previsto al Centro Polivalente di Candelo (ingresso pedonale sia da via Matteotti che da via Cerventi). A tutti i finisher una mattonella ricordo dell'evento. Per gli atleti possibilità di docce e spogliatoi al campo sportivo in frazione San Giacomo, distante circa 1 km dalla zona di partenza.

ALBO D'ORO

Regina della Ysangarda è la biellese Marica Mainelli con ben 4 vittorie nel trail corto dal 2017 al 2020. In ambito maschile, invece, sono tre gli atleti che hanno vinto la gara due volte: Gabriele Abate, il biellese Alessandro Ferrarotti e Daniel Borgesa.

Di seguito il dettaglio:

Maschile

2 vittorie: Gabriele Abate (lungo 2018 e 2019), Alessandro Ferrarotti (corto 2018 e 2019), Daniel Borgesa (lungo 2020 e corto 2021)

1 vittoria: Paolo Bertini (lungo 2014), Mario De Nile (corto 2014), Michele Primon (lungo 2015), Marco Deusebio (corto 2015), Cristiano Tara (lungo 2016), Paolo Pollarolo (corto 2016), Juan David Orozco Sanchez (lungo 2017), Riccardo Greppi (corto 2017), Francesco Guglielmetti (corto 2020), Federico Magagna (corto 2023), Emanuele Falla (lungo 2023), Massimiliano Barbero Piantino (lungo 2023).

Femminile

4 vittorie: Marica Mainelli (corto 2017, 2018, 2019, 2020)

2 vittorie: Michela Urh (lungo 2014 e 2015), Monica Moia (lungo 2019 e corto 2021)

1 vittoria: Renata Barbirato (corto 2014), Carmela Vergura (corto 2015), Jessica Gerard (lungo 2016), Tamara Naguliak (corto 2016), Sara Garavaglia (lungo 2017), Clara Defilippi (lungo 2018), Angelica Bernardi (lungo 2020), Margherita De Giuli (lungo 2023), Selena Bernardi (corto 2023).