La Vetta Running celebra i suoi atleti: amicizia e sport per i corridori biellesi, FOTO

La Vetta Running celebra i suoi atleti: amicizia e sport per i corridori biellesi.

Venerdì 19 gennaio 2024, alla "Locanda dell'Orso" in piazza Falcone a Biella, si è svolta la consueta cena sociale de La Vetta Running! Occasione per premiare gli atleti vettaioli distintisi nel 2023 e fare un resoconto delle attività passate e future: “Bellissima serata di sport ed amicizia!”

Di seguito i numeri del 2023:

-180 associati dei quali 160 iscritti Fidal:

- 227 gare effettuate di cui: 3 maratone in Italia e 5 all’estero (Stoccolma, Boston, Tokyo, Siviglia e Atene);

- 15 trail di distanza uguale o superiore ai 50km che hanno visto

Impegnati 24 atleti;

- 3 finisher al Tor330 Bocchino Claudio, Cagliano Mauro, Correale Enrico;

- 4602 km percorsi

- 630 atleti coinvolti

- campionato sociale con la partecipazione di 52 atleti.

-5 le competizioni organizzate: Mongrando in alto - 150 partecipanti, Trail della Diga - 320 partecipanti, Cammuzzaglia Run - 200 partecipanti, Corsa podistica Cinque Campanili - 180 partecipanti, Bessa Trail - 150 partecipanti;

- 1350 euro devoluti in beneficenza: 750 euro alla Pro Loco di Ponderano per il progetto “Una goccia per un sorriso” del reparto pediatrico dell'ospedale, 500 euro alla Società podistica Avis di Castel Bolognese colpita dall'alluvione, 100 euro alla Casa parrocchiale di Mongrando San Lorenzo.

Attività del 2024:

Stesse gare del 2023:

-Mongrando in alto del 24/2/2024 non competitiva;

- Trail della diga del 7/4/2024 competitiva sulle distanze di 20 e 8km e non competitiva+camminata+nordic-walking sulla distanza di 8km

- Cammuzzaglia Run del 2/7/2024 non competitiva

- Corsa podistica Cinque Campanili del 6/10/2024 competitiva

- Bessa Trail del dicembre 2024 non competitiva

- ALLENAMENTI COLLETTIVI ALLO STADIO: il martedì dalle 17.50 alle 19.30, dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2023

- USCITE COLLETTIVE TRAIL/STRADA: comunicate di volta in volta il giovedì o nel weekend.