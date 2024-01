Rally & Co a Pragelato: la sfida notturna - Foto Doppiafrizion.it

Weekend positivo a Pragelato per gli alfieri della Rally & co in occasione delle gare 3 e 4 su ghiaccio facenti parte del Campionato Icechallenge.

Sabato si è disputata una suggestiva sfida in notturna dove Andrea Chiavenuto, a bordo della Peugeot 306 maxi curata nella sua officina, ha centrato la terza piazza assoluta sopravanzato in prima posizione da Aldo Pistono che corre con una opel Astra preparata sempre dal Team Chiavenuto di Mongrando; Graziano Boetto, al rientro dopo parecchio tempo, sempre sotto le insegne della scuderia laniera ha siglato la 24a posizione assoluta su skoda fabia rs.

Domenica round 4 mattutino con Chiavenuto che, innervosito dalla mancanza di gomme nuove chiodate indisponibili da parte del produttore, arriva comunque 5° assoluto mentre Boetto, tolta un po’ di ruggine, si migliora arrivando 18° al traguardo. Prossima gara, tempo permettendo, sarà domenica 28 gennaio sulla pista torinese di Pragelato.