Moda e Stile, intervista Lino Spina: il Peacoat, l'iconico cappotto che resiste al tempo

Lino buongiorno, cos'è il Peacoat?

Un capo iconico che non tutti conoscono con il suo vero nome, ma che è presente in quasi tutti gli armadi sia maschili che femminili ed è considerato tra i modelli che più di ogni altro ha resistito ai continui cambiamenti di stile nella moda: parliamo del "Peacoat" detto anche "Caban coat".

Come nasce il Peacoat?

Si chiamavano P Officer erano i sottufficiali della Royal Navy Britannica: sul finire del 19° secolo, si fece forte l’esigenza di vestirli con un’uniforme in grado di differenziarli dai marinai semplici e dagli Ufficiali di grado maggiore.

A pensarci fu proprio la Marina Militare ideando un "PCoat", il Peacoat in seguito, caldo e avvolgente come le giornate in mare aperto richiedevano, ma anche forte e pratico, elegante e unico.

Quali sono le sue caratteristiche?

E' un cappotto dal taglio corto e sportivo, originariamente realizzato in panno blu o nero, a voler richiamare le origini militari, e il nome ricorda quello di questa lana grossa (pij) in origine utilizzata per la sua realizzazione. Ben presto, questo indumento ottenne un grande successo anche fuori dall’ambito della Marina Militare, fino agli Stati Uniti, e oggi vive una seconda vita grazie a una rivisitazione che ne esalta le caratteristiche e l’originalità.

Come si riconosce un vero Peacoat?

Molto semplice, uno degli aspetti principali di questo cappotto è sicuramente la sua lunghezza che lascia scoperte le gambe, questo perché i marinai dovevano restare comodi durante le ore lavorative in modo tale da permettere maggiore libertà di movimento. Il caban Peacoat si presenta con due tasche anteriori solitamente in posizione verticale ed una tasca interna posizionata sulla destra dove era usanza personalizzare con ricamo con il proprio nome

Un'altra caratteristica fondamentale è il collo che deve essere obbligatoriamente ampio. Questa scelta non è a caso benché originariamente erano stati creati in modo tale da aiutare chi lo indossava a proteggersi dal vento e dalle intemperie molto comuni del mare. La sua classica abbottonatura è composta dallo stile doppiopetto caratterizzata da 6 o 8 bottoni di solito nei colori che vanno dal blu al nero, oppure dorati o argentati

Quali sono i brand che lo propongono?

Possiamo dire che quasi tutti gli stilisti ne hanno ricreato uno, ma non tutti hanno mantenuto le caratteristiche del capo originale. Proprio per questo motivo se volete acquistare un vero Caban il miglior modo è quello di andare direttamente su un modello classico, e magari modellarlo sul corpo come di giusto sa fare un bravo sarto.

Come indossare un Peacoat Caban?