Trivero, Prospettive presenta “Cambiamenti Climatici”: l’evidente impatto sul Biellese.

Dopo l’immobilità forzata del Covid l’Associazione Culturale Prospettive ritorna a proporre alcuni incontri ed eventi incentrati sul nostro territorio, che avranno inizio a partire dal mese di gennaio.

Il primo incontro si svolgerà alla biblioteca comunale di Trivero Centro Zegna, venerdì 26 gennaio con inizio, alle ore 21. L’incontro avrà il titolo di “Cambiamenti Climatici” e si occuperà degli stravolgimenti metereologici che stanno cambiando l’ecosistema planetario e le conseguenze che noi tutti stiamo vivendo. In particolare saranno approfondite le nostre conoscenze sugli sconvolgimenti degli ecosistemi e le fragilità ad essi interconnesse.

Per ecosistemi fragili sono da intendersi quelli con scarsa biodiversità. La scarsa varietà genetica e la presenza di poche specie viventi li rendono più suscettibili allo stress e più a rischio. Gli ecosistemi naturali sono in equilibrio, ma l’intervento dell’uomo può turbarne le sorti e far scomparire l’intero ecosistema. Le attività antropiche (ovvero tutte le opere che l’uomo svolge nell’ambiente) stanno mettendo a rischio specie animali e vegetali, oltre che risorse e servizi essenziali per la sopravvivenza dell’umanità. E qui nel territorio Biellese come stanno le cose? Un solo esempio: la temperatura.

Nella mappa elaborata dalla European Data Journalism, rete finanziata dalla Commissione Europea, il Biellese viene rappresentato come un’ampia macchia rossa segno che la temperatura media del territorio nel decennio 2009-2018 è salita di 2,39 gradi centigradi! Questa grande macchia rossa si estende inoltre lungo tutta la catena delle Alpi evidenziando che il clima sta cambiando ad una velocità mai registrata prima.

Questo in riferimento alla temperatura, e la siccità degli ultimi anni? E le stagioni che non sono più le stesse?

Alcune cause di questi cambiamenti che sono sotto gli occhi, troppo spesso disattenti di tutti noi non addetti ai lavori, saranno analizzate durante l’incontro dal relatore dottor Enrico Miglietta. Nell’incontro il dottor Ezio Sizzano, apicoltore, parlerà del ruolo delle api come sensori formidabili dei cambiamenti climatici, nonché della loro criticità e fragilità.