Biella, fiaccolata della Memoria: Luminosa in marcia per la pace.

Si informa che la rete di Luminosa, sabato 27 gennaio 2024 Giorno della Memoria (Shoah), promuoverà a Biella una fiaccolata con partenza alle ore 17.00 da Piazza Curiel.

Questa scelta naturalmente non può prescindere dai tragici, gravi e preoccupanti avvenimenti che stanno accadendo nel mondo ed in particolare in Medio Oriente.

Non si può cancellare l’orrore del 7 ottobre, ma si può fermare la strage a Gaza. Un crimine di guerra non ne cancella un altro: alimenta solo l’ingiustizia che prepara il terreno ad altra violenza.

Per questo rimaniamo sempre più convinti che la memoria è uno strumento che ci deve aiutare a costruire un presente ed un futuro diverso : in questo sta il senso e la natura della rete di Luminosa. L’angosciante scenario di guerra, gli orrori e la violenza di quel conflitto, ci spingono di conseguenza a predisporre una fiaccolata silenziosa che avrà come slogan “Ricordiamo per rimanere umani e liberi”, in sobrietà e silenzio.

Luminosa ha inoltre deciso di commemorare in modo semplice il Giorno della Memoria, predisponendo nelle scuole un segnalibro che sarà distribuito agli studenti delle realtà scolastiche aderenti a Luminosa. Il segnalibro contiene la poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi e l’elenco delle realtà aderenti a Luminosa nel 2023/2024.