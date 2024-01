Al Centro Dinamico in via Delleani c'è il “Gran Ballo delle Maschere d'Argento”

L'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Biella, in collaborazione con il Centro Dinamico, organizza il “Gran Ballo delle Maschere d'Argento".

L'appuntamento è fissato per domenica 11 febbraio 2024, dalle 14,30 alle 18,00 al Centro Dinamico in via Delleani 34 a Biella.

E' prevista musica dal vivo eseguita da “Franco e i Colpi di Scena”.

Non è tutto: una giuria premierà la maschera più originale.