Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Agenzia delle Dogane, firmato un protocollo d'intesa

L’accordo prevede l’attivazione di azioni sinergiche tra i due Enti che si concretizzeranno nell’assistenza ad hoc alle imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO per garantire procedure semplici e snelle nell’assolvimento degli adempimenti; nell’organizzazione di incontri di approfondimento operativo e normativo in materia in materia doganale e di accise; nella creazione di un canale diretto per l’analisi delle richieste ricorrenti espresse dalle imprese, rendendo disponibili le informazioni di maggior interesse sul sito internet della Camera di Commercio in modo da facilitarne un’ampia conoscenza.

Migliorare la presenza internazionale delle imprese e rendere più agevole l’accesso a servizi e informazioni in materia doganale e di accise, promuovendo un approccio consapevole ai mercati esteri: è questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa firmato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta.

« Altro aspetto a cui verrà dedicata particolare attenzione è quello della prevenzione e del contrasto alle frodi e alla concorrenza sleale attraverso campagne informative e incontri di formazione mirati a rafforzare la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori » spiega Fabio Ravanelli , presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. « L’apertura sui mercati esteri è un requisito fondamentale per lo sviluppo delle nostre imprese e dell’intera economia, ma per operare con successo all’estero occorre un’adeguata consapevolezza dei necessari requisiti operativi e normativi: grazie a questo Protocollo d’Intesa gli imprenditori del nostro territorio possono contare su servizi di concreta utilità e che li aiuteranno a semplificare e rendere più efficiente lo svolgimento della propria attività di import/export ».

«L’Agenzia è ben radicata sul territorio e mette a disposizione delle aziende l’elevata competenza dei nostri funzionari» afferma Andrea Maria Zucchini, Direttore Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta di ADM. «Gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono al fianco delle imprese del paese non solo per facilitare l’accesso del Made in Italy sui mercati esteri ma anche per prevenire e contrastare le importazioni illegali con controlli mirati e quotidiani sulle merci provenienti da paesi a rischio di contraffazione a tutela dell’economia nazionale e dei consumatori. Questo protocollo d’intesa è un ulteriore tassello in tal senso e garantisce rapidità ed efficienza delle procedure».