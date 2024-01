Ronco Biellese: rinvenuto un gatto morto per avvelenamento, foto archivio

I sospetti di un cittadino biellese circa il presunto avvelenamento del suo gatto si sono purtroppo rivelati fondati.

E’ successo nei giorni scorsi a Ronco Biellese, dove il proprietario del micio ha richiesto un esame tossicologico al servizio veterinario dell’Asl Biella, il quale ha accertato come probabile causa della morte del felino un’esca avvelenata con un potente topicida.

“In paese non ci sono mai stati problemi di questo genere, – commenta il Sindaco Carla Moglia - Ho ricevuto i documenti relativi all’avvelenamento e mi auguro si tratti di un episodio isolato, perché a Ronco molti cittadini hanno animali domestici. Inoltre il nostro Comune contribuisce all’Associazione Biellese Difesa Animali che si occupa dei gatti randagi e delle colonie feline in merito a procedure di sterilizzazione e profilassi. Un’associazione che ringraziamo per competenza e disponibilità”