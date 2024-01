Gli allievi delle elementari di Gaglianico parteciperanno alla rassegna corale “In coro per un sogno”

Gli allievi del Comprensivo di Gaglianico parteciperanno alla rassegna corale “In coro per un sogno”

Da lunedì 19 a venerdì 22 marzo 2024 il Comune di Busca in provincia di Cuneo ospiterà la settima edizione del concorso internazionale canoro e rassegna per cori delle scuole primarie “In coro per un sogno. Città di Busca”, ed è volontà dell'Istituto Comprensivo di Gaglianico partecipare all'evento con i suoi allievi.

A questo proposito, il Comune di Gaglianico ha concesso all'Istituto un contributo di 500 euro a titolo di compartecipazione alle spese di trasporto che le famiglie di alunni delle elementari dovranno affrontare per il giorno 22 marzo.

Volontà del Comune è offrire un aiuto indiretto alle famiglie degli studenti coinvolti, che per dare un’occasione ai partecipanti di arricchire le proprie esperienze formative mediante lo svolgimento di attività ludiche e artistiche.