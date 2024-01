Elementare di Cossila San Giovanni a Biella: nuovi orari per lo scuolabus per la sicurezza dei bambini

Come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, nella giornata di oggi mercoledì 24 gennaio all'elementare di Cossila San Giovanni è stato compiuto un sopralluogo da parte della funzionaria dell'assessorato all'Istruzione dottoressa Debora Brocca e da un funzionario Atap, per trovare una soluzione alla problematica dello scuolabus dovuto al cantiere lungo la strada del Favaro.

E così è stato: da venerdì 26 gennaio sarà ripristinato il servizio scuolabus, con una modifica agli orari in ingresso e in uscita (5 minuti) dei bambini da scuola per esigenze di servizio.