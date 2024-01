Dalla Regione una boccata di ossigeno per Strutture residenziali, semiresidenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e pazienti psichiatrici

Dalla Regione è arrivata un'importante boccata di ossigeno per strutture residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e pazienti psichiatrici. Con una deliberazione di giunta datata il 18 dicembre l'esecutivo di Palazzo Lascaris ha stabilito criteri e disposizioni per l’applicazione di deroghe temporanee finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici. In particolare fino al 31 dicembre 2024 queste strutture avranno la possibilità di affiancare a un OSS altre figure con determinate caratteristiche.

Come si legge nel documento, "Considerato che la grave situazione in cui versano gli organici delle strutture, causata dalla carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge, dai tempi spesso lunghi e dai limiti imposti dalle procedure per la formazione del personale, nonché in quanto trattasi di professioni a rischio di burnout che determina un elevato turn-over, può influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità dei servizi stessi", sarà possibile affiancare agli OSS in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, altre figure che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: stiano frequentando un corso per OSS; abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare; abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili; abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitaria conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità; siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).

Per Stefano Morenghi, consigliere UNEBA Piemonte e direttore di tre RSA nel Biellese, per il territorio questa decisione rappresenta un passo avanti molto importante: "E' un segnale positivo per tutte queste strutture alle quali è rivolto. Purtroppo la carenza di OSS è evidente, e il settore è in affanno. I corsi nel 2023, sono stati 4, ma il numero totale di chi ha ricevuto l’attestato OSS è stato tra le 70 e le 80 unità, comunque insufficiente al fabbisogno. Il libro dei sogni è grande, ma questo è già un passo verso di noi che non può che renderci ottimisti. Spero che si tratti del primo di una serie, in ogni caso significa che il problema lo si sta affrontando, la buona volontà c'è".