Amichettismo?

In un momento di grave crisi economica come quella attuale, bisognerebbe fare politiche per il lavoro e le imprese e tagliare spese che non hanno un significato ben preciso come il raddoppio della strada Trossi e la circonvallazione di Occhieppo Superiore, le quali potrebbero essere risparmiate e le cui risorse essere spese per i tanto vituperati collegamenti che Biella piange da anni".