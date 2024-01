Pettinengo, si lavora per ampliare gli spazi della biblioteca, il Comune a caccia di fondi

Il 7 maggio 2022 a Pettinengo era stata grande festa per il taglio del nastro all nuova biblioteca intitolata a “Luigi Pralavorio”, conosciuto come "Papà Geppetto", giornalista, attore di teatro e di cinema nonché commediografo, che aveva lasciato nel testamento i suoi circa 2.700 volumi, al Comune perché fosse istituita una biblioteca comunale. E a distanza di poco meno di due anni, il Comune ha approvato il progetto definitivo per l'ampliamento degli spazi. Volontà dell'amministrazione Bosso è infatti quella di completare la riqualificazione dell’edificio in Piazza della Vittoria 2 con la sistemazione del primo piano.

In particolare, è previsto l’adeguamento obbligatorio alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche, di impiantistica generale che sia funzionale al completamento delle destinazioni previste, ovvero l’utilizzo di una sala integrativa di deposito del materiale librario, una sala inerente la parte storica e culturale e una sala conferenze.

Entusiasta il Sindaco Gian Franco Bosso: "Il progetto definitivo lo abbiamo pronto - spiega il primo cittadino - , ora siamo alla ricerca dei finanziamenti perchè è un investimento importante, al quale però teniamo molto. Avevamo annunciato che la nostra volontà sarebbe stata quella di sfruttare a pieno l'edificio. Ora il primo piano è praticamente un magazzino, ma vogliamo fare di più".

L'amministrazione ha anche in previsione la sistemazione delle aree pertinenziali esterne e il collegamento funzionale e di arredo urbano alla Piazza della Vittoria al fine di renderne maggiormente fruibile l’uso pubblico.