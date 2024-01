Domani interruzioni dell'energia elettrica in Valdilana

Il Comune di Valdilana avvisa la cittadinanza che domani 24 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 15.45, E-Distribuzione effettuerà lavori sugli impianti, pertanto l'energia elettrica verrà interrotta per l'esecuzione di lavori programmati sulla rete di distribuzione il alcune zone.

In particolare, sono interessate via Provinciale 317 e frazione Ponzone.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, ma si invitano in ogni caso le persone a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.