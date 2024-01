PiemonTrail Challange, 4 circuiti uniti nella corsa: dal Lago Maggiore all’Oasi Zegna.

Il Piemontrail Challenge è nato nel 2015 con l’obiettivo di unire in un circuito gare amiche tra di loro e allo stesso tempo cercare di unire le forze per far conoscere il proprio territorio e i propri sentieri. Si tratta di gare ormai storiche del territorio piemontese che si sono rinnovate con il passare degli anni ma che rimangono accumunate dalla stessa passione per il trail e dallo stesso spirito sportivo.

Saranno 4, proprio come nelle edizioni scorse, gli eventi interessati: Vibram Trail Mottarone, Trail Monte Soglio, Trail Oasi Zegna e Trail Monte Casto.

Il Challenge inizierà il primo week end di maggio (4 e 5) con la quattordicesima edizione del Vibram Trail Mottarone, con gli splendidi panorami mozzafiato sul Lago Maggiore, con partenza da Baveno e arrivo a Stresa.

Le due distanze che saranno valide per i punteggi saranno la 60 km 2700 m+ e la 25 km 1300 m+.

A fine mese ci sposteremo nel Piemonte occidentale, più precisamente a Forno Canavese, per la quattordicesima edizione del Trail Monte Soglio. La vetta del Soglio è in punto panoramico che spazia a tutto tondo dalla pianura al massiccio del Gran Paradiso.

Gli atleti del Challenge potranno scegliere tra la 73 km 4200 m+ e la 38 km 2300 m+.

Domenica 9 giugno sarà il turno del Trail Oasi Zegna, nel biellese, con partenza e arrivo a Valdilana. In questo trail giunto alla tredicesima edizione, ci si immerge sugli splendidi sentieri del territorio protetto dell’Oasi Zegna, due le possibilità: 70 km 4300 m+ e 35 km 2000 m+.

Bisogna attendere poi la fine di ottobre per l’ultima gara, il Trail Monte Casto nella Valle Cervo. Il 27 ottobre a Andorno Micca avrà luogo la diciottesima edizione, che come sempre sarà caratterizzata dagli splendidi colori autunnali del “foliage”. 44 km 2000 m+ e 19 km 850 m+ le due distanze interessate.

Tutte e 4 le competizioni propongono anche gare più corte per avvicinare tutti alla corsa in montagna / trail.

Al fine della classifica finale verranno prese in considerazione tutte e quattro le prove, senza alcuno scarto. Verranno sommati i punteggi ITRA ottenuti nelle varie gare da ogni singolo atleta. Concluse le 4 prove le classifiche verranno stilate partendo dal punteggio più alto ottenuto a scalare.

Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne. A tutti coloro che porteranno a termine tutte e 4 le gare verrà consegnato un premio speciale del Piemontrail Challenge.

Da notare i dati dell’edizione 2023 che dimostrano l’interesse per le 4 gare e il Piemontrail Challenge.

Sono stati ben 4600 gli iscritti nelle varie distanze di tutte le manifestazioni.

Si prospetta quindi un 2024 ancora ricco di soddisfazioni.

Tutte le info sui siti delle manifestazioni e sulla pag fb: https://www.facebook.com/piemontrail.challenge