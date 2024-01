Biella Jazz Club: dopo il successo di Mario Venuti, riprende il programma musicale.

Dopo il grandissimo successo di Mario Venuti, riprende la programmazione abituale del Biella Jazz Club con un gradito ritorno al Biella Jazz Club per il “crooner” varesino Claudio Borroni con il suo quintetto: Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Tarcisio Olgiati al sax e Tommy Bradascio alla batteria, il concerto a Palazzo Ferrero martedì 23 gennaio alle ore 21.30.

Dopo un'esperienza di 10 anni con l'orchestra di Ciato e Raf Montrasio nei migliori locali da ballo di Milano e dintorni e dopo diverse partecipazioni a gruppi eseguendo generi diversi, Borroni si dedica alla musica jazz escludendo tutto ciò che non fosse swing, ballad, blues, bossa, la scelta è stata dovuta alla grande passione maturata verso il jazz.

Ha collaborato con diverse formazioni come la Big Band di Paolo Tomelleri, la Old Swing Band Big Band di Mariano C. e la Ascona Big Band, Giuseppe Emmanuele, Guido Bergliaffa, Bruno Lavizzari, Mario Preda, ma il gruppo che da oltre 5 anni lo accompagna è il quintetto attuale.

I repertori esplorati da Borroni, oltre all'immancabile Sinatra, sono Nat King Cole, Tony Bennet, Giacomo Gates, Mark Murphy, Michael Bublè, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e tanti altri. I brani in scaletta fanno parte del repertorio Standard e Evergreen mondiali riarrangiati in funzione della formazione, gli autori sono quindi Carmichael, Arlen, Gershwin, Rodgers, Porter, Monk, Ellington, Van Heusen, Berlin, ecc.

Per martedì 30 è atteso il chitarrista romagnolo Mauro Mussoni con il suo trio.

La stagione del Biella Jazz Club è finanziata con i contributi di Fondazione CRB, Città di Biella Assessorato alla Cultura e Consiglio Regionale del Piemonte.