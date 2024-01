Fuga di monossido in uno stabile di Torino: una donna perde la vita

Il monossido di carbonio fa un'altra vittima. Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, il dramma si è consumato a Torino in via Spontini.

Una donna è stata trovata senza vita all'interno di uno stabile al civico numero 26. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco del nucleo Nbcr e la Polizia, per soccorrere il marito della donna, rimasto intossicato e poi condotto in ospedale.

In riferimento a quanto accaduto in via Spontini, Italgas informa che, dalle prime verifiche, la dispersione di gas all’interno dell’abitazione in cui ha perso la vita una donna sarebbe stata causata da un malfunzionamento della caldaia. Di conseguenza, la perdita sarebbe stata di monossido di carbonio e non di gas naturale.