Scontro tra due auto a Salussola, sospetta frattura per una 84enne (foto di repertorio)

Due auto si scontrano per cause da accertare a Salussola, un'anziana finisce in ospedale con una prognosi di circa 30 giorni. È quanto accaduto nella mattinata di sabato, 20 gennaio: a rimanere coinvolti due mezzi, condotti da un alessandrino di 31 anni e una biellese di 84 anni.

A rimanere ferita proprio quest'ultima, assistita dal 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Nell'impatto avrebbe riportato una frattura. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.