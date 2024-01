Sandigliano, bar nel mirino dei ladri: rubati tabacchi per 3-4mila euro (foto di repertorio)

Furto in un bar di Sandigliano. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero stati rubati tabacchi per un valore complessivo di 3-4mila euro e denaro contante in fase di quantificazione.

Inoltre, i malviventi avrebbero tentato di forzare le macchinette cambiamonete posizionate nel locale. Sul caso indagano i Carabinieri.