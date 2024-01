Verrone, novità in vista nella differenziata

A Verrone dal 1° febbraio i sacchi per la raccolta di plastica e umido si potranno ritirare solo presso il negozio di alimentari in via Zumaglini 13 nelle giornata del lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle dalle 7 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Mercoledì e sabato dalle 7 alle 12,30.

Potranno essere richiesti 2 rotoli di sacchi per l'umido e 1 per la plastica alla volta.