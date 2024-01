Elezioni comunali, l'annuncio di Antoniotti: “Sì alla ricandidatura a sindaco”

Domenica scorsa, nella tradizionale festa dei Santi Fabiano e Sebastiano, durante il consueto discorso in cui il primo cittadino traccia il bilancio dell’anno amministrativo, Andrea Antoniotti ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco per un secondo mandato alle elezioni che si svolgeranno il prossimo giugno.

“La legislatura che si sta chiudendo è stata caratterizzata da quasi due anni di pandemia che ha rallentato, quando non addirittura bloccato, le attività amministrative – spiegano Antoniotti e il gruppo Vivi Sagliano - Molte sono ancora le opere in cantiere i cui lavori partiranno prossimamente, come la realizzazione di nuove cellette per il cimitero, l’abbattimento delle barriere architettoniche del Rione Bagni e interventi straordinari di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale delle strade per le frazioni Case Code, Oneglie e Regione Falvina. Purtroppo non tutto potrà essere completate entro la scadenza naturale del mandato; non si potevano prevedere gli effetti e le conseguenze di una pandemia mondiale. E quindi per completare quanto è stato programmato ed iniziato, lavorare su quello su cui fino ad ora non è stato possibile intervenire, per concretizzare le nuove idee maturate nel frattempo e per non disperdere l’esperienza maturata che oggi consente di muoversi con maggiore efficacia, il gruppo Vivi Sagliano ha deciso di riproporre la propria candidatura per un secondo mandato, con una squadra in parte rinnovata, auspicando di meritare e ottenere la fiducia dei cittadini saglianesi, essendo consci che si può sempre fare di più e meglio, ma essendo convinti di avere sempre fatto il proprio dovere e al meglio delle capacità”.