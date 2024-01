Elezioni comunali, Gelone si ricandida a Candelo: “Attenzione a famiglie, giovani, territorio, attività”

A Candelo si sciolgono le riserve: il sindaco uscente Paolo Gelone si ripresenterà alle prossime elezioni comunali, in programma il prossimo mese di giugno. A darne conferma il primo cittadino: “In tanti mi hanno chiesto di ricandidarmi e di mettere ancora a disposizione l'esperienza che ho maturato in questi anni. A questo appello rispondo con passione e con responsabilità. Sono una persona che lavora per le persone e con le persone, con la testa e con il cuore. In questi anni tutti insieme abbiamo affrontato difficoltà inimmaginabili nel 2019, quando sono stato eletto, ma proprio per questo ora è il momento di guardare al futuro con convinzione, con un progetto chiaro, con persone preparate e motivate, con priorità precise: forte attenzione alla comunità, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, al territorio, alle attività economiche e allo sviluppo sostenibile”.

Per Gelone il mandato non è stato “facile, non soltanto per me e per la mia amministrazione ma per tutti i cittadini che hanno dovuto fronteggiare le numerose emergenze degli ultimi anni. In particolar modo il periodo pandemico e quello post-pandemico. Quello che è davvero importante non è la competizione elettorale ma discutere ciò che abbiamo costruito in questi anni e ciò che abbiamo in mente di fare per il prossimo quinquennio, gli importanti progetti realizzati e quelli che partiranno: su questo e sul futuro di Candelo stiamo già discutendo insieme alla popolazione, con gruppi di lavoro e incontri a cui tutti gli interessati sono invitati".

Il sindaco uscente ha già le idee chiare anche per quel che riguarda la campagna elettorale: "Il simbolo della lista civica resterà Candelo nel Cuore perché incarna il profondo senso di appartenenza alla sua città, ed esprime attraverso il suo logo, composto da omini stilizzati policromi, l’orientamento del suo programma ed i profili delle persone che stanno partecipando ai tavoli di lavoro: persone con diverse qualità personali, differenti pensieri politici, ma con un obiettivo comune che è creare benessere tramite un gioco di squadra. Siamo carichi di entusiasmo, motivati nel progettare una Candelo al passo con i tempi, che risponda alle esigenze di sostegno sociale e di innovazione”.