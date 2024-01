Diga in Valsessera, i chiarimenti dell'assessore regionale Protopapa

La nuova diga del Valsessera è tornata al centro del dibattito politico locale e regionale.

Sul tema è intervenuto l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa che, ai nostri taccuini, ha così dichiarato: “Noi non osteggiamo di principio nessun progetto rivolto a contrastare il flagello della crisi idrica e quindi ben vengano i progetti avanzati, tutto questo in linea di principio ovviamente senza entrare nel merito degli aspetti tecnici che spettano agli uffici competenti. Il Sessera è uno dei progetti dei grandi invasi piemontesi che sono presenti da tempo e se quest'opera è ritenuta strategica per il territorio e ha quelle finalità, non possiamo non considerarla”.