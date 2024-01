Acqua pubblica, Ercoli: “La maggioranza assoluta è per l’affidamento diretto in house, se ne tenga conto”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il voto per l’affidamento “in house” della gestione dell’acqua dice due cose: la maggioranza assoluta sostiene l’affidamento diretto per mantenerlo pubblico e il Biellese è compatto su questa linea, mentre non si può dire lo stesso di altri territori. Infatti, quasi il 70% è risultato favorevole all’affidamento diretto - quindi completamente in mani pubbliche - e tutti i sindaci del Biellese hanno sostenuto questa decisione. Se non è stato possibile procedere in tale direzione è solo perché il regolamento fissa il quorum al 75% pure in seconda votazione (nella prima è addirittura il 100%). Ma il dato è politico, non meramente aritmetico, e indica che c’è una forte e maggioritaria unità di intenti in questo senso.

Il dibattito che ho aperto in consiglio comunale a inizio dicembre per il mantenimento dell’acqua pubblica e che ha visto esprimersi favorevolmente quasi tutti i gruppi consiliari aveva già indicato l’ampio e trasversale sostegno a questa ipotesi, rafforzando ulteriormente la posizione già emersa dal voto della delibera che istituiva la società consortile “B.C.V. acque”, in ottica del successivo affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, approvata a maggioranza.

La Lega è sempre stata fortemente a favore della soluzione pubblica e l’ha confermato ancora nel voto unanime e compatto in conferenza d’ambito. Anche tutto il territorio è unito su questa posizione. Certamente un eventuale commissario dovrà tenerne conto e partire da questo stato di fatto. Come consiglieri e come partito vigileremo affinché l’affidamento corrisponda a quanto emerso in modo nettamente maggioritario in conferenza e richiesto anche dalle sigle sindacali, dai lavoratori e dai dipendenti, ai quali non per ultimi va certamente il nostro pensiero e la nostra concordanza".