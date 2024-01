A giugno le elezioni, cosa ne pensate del terzo mandato?

Giugno del 2024 sarà tempo di elezioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in molte amministrazioni pubbliche del Biellese.

Uno dei temi su cui si è dibattuto (e molto) è sulla durata del mandato per gli amministratori: in principio erano solo due, poi è stato aumentato di uno per i sindaci fino a 5000 abitanti e adesso con un nuovo testo di legge non vi sarà alcun limite di mandato per i primi cittadini nei comuni fino a 5000 abitanti.

Per chi vive a Vigliano, Candelo e Cossato invece con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti c’è la possibilità di eleggere il primo cittadino per una terza volta consecutiva. Biella rimane invece caso a parte, con massimo due mandati consecutivi permessi, mentre stessa limitazione vale anche per le Regioni. Le motivazioni sono le stesse: manca la vocazione, è difficile trovare candidati, è un mestiere difficile, quindi si punta su chi ha già esperienza.

Ma è così? Nessuno si vuole candidare per amministrare? Cari lettori voi che ne pensate? Sindaco senza vincolo di mandato oppure no?