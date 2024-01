Pronta reazione del Teens Basket, è dominio sul campo di San Mauro

La miglior versione stagionale dello Zeta Esse Ti domina per 40 minuti sul parquet di Eleven San Mauro e vince meritatamente 77-68, conquistando la quinta vittoria stagionale.

I ragazzi di coach Luca Garri avevano forse l'ultima chance per restare in scia al treno play off e l'hanno sfruttata al meglio, sfoderando una prestazione di squadra maiuscola, mandando a segno 9 giocatori, quattro in doppia cifra e salendo a quota 10 in classifica. Il migliore in campo è stato capitan Martino Maffeo con 12 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 5 recuperi e 4 falli subiti.

Queste le sue parole a fine partita: «È stata una prima parte di stagione difficile, con qualche vittoria gettata al vento e troppi punti lasciati lungo il nostro cammino. Ma siamo rimasti uniti nelle difficoltà e ora abbiamo l’obbligo di credere nella rimonta». Prossimo impegno domenica alle 18 al pala Pajetta contro Cus Genova.

Eleven San Mauro-Zeta Esse Ti Teens Biella 68-77 (16-23, 31-43, 47-61).

Biella. Gagliano 12, Guzzon 8, Cerri 15, Maffeo 12, Ousman 12, Lavino 4, Vioglio 8, Brusasca 3, Bona 3, Curvà, . Allenatore: Luca Garri.