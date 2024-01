Biella, trovato in possesso di hashish a seguito di una lite: nei guai un 24enne (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi operatori della Polizia di Stato sono intervenuti in via Trento perché uno dei residenti aveva segnalato su linea di emergenza NUE 112 una lite in corso. Arrivati sul posto e fatto accesso all’interno appartamento segnalato gli Agenti della squadra volante notavano subito una situazione di notevole disordine con vari alimenti riversi a terra, sedie ribaltate, sacchetti dei rifiuti vuotati del contenuto il quale era sparso su tutto il pavimento e alcuni suppellettili danneggiati.

Vista la situazione gli operatori verificano subito le condizioni dei presenti, identificandoli per due giovani ragazzi, un uomo e una donna, rispettivamente di anni 24 e 25 e appurato trattarsi di una lite meramente verbale, sebbene con l’utilizzo di toni elevati e ingiuriosi, si richiedeva ugualmente l’intervento di personale medico del 118.

Giunti presso l’abitazione, gli Agenti, nel tentativo di agevolare l’operare dei medici, provvedevano a spostare alcuni oggetti. Durante tali fasi l’attenzione degli operatori cadeva su un barattolo, riposto tra alcuni medicinali, al cui interno venivano rinvenuti circa 70 grammi di sostanza stupefacente riconducibile al tipo hashish. Il possesso della sostanza faceva insospettire gli operatori che dunque procedevano mediante attività di perquisizione locale, la quale consentiva di rinvenire anche un bilancino di precisione e della pellicola trasparente occultati all’interno di un cassetto del soggiorno.

Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e, di concerno con il Sostituto Procuratore di turno, il ventiquattrenne veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.