A Villa del Bosco la cena della bagna cauda va sold out (foto dalla pagina Facebook di AS Villa del Bosco)

È andata sold out la cena della bagna cauda, organizzata come tutti gli anni dall'Associazione Sportiva Villa del Bosco. Quasi 80 commensali si sono dati appuntamento nei locali della sede sociale per assaporare un ricco e delizioso menù. L'evento ha avuto luogo nella serata di sabato 20 gennaio.