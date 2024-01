Salussola: A pieno ritmo la Palestra Comunale. Per le ASD del paese l'utilizzo è gratuito

Buone notizie per le Associazioni sportive dal Comune di Salussola.

Dopo la rimodulazione della struttura sportiva comunale formata da una palestra e una palestrina, e i cui impianti di riscaldamento sono stati separati con conseguente risparmio sui costi di utilizzo, sono stati ottimizzati orari e uso, in modo da far girare a pieno ritmo i due locali.

La palestra è ad uso scolastico fino alle 16.30 e successivamente è a disposizione delle ASD in contemporanea con la palestrina al piano superiore ed entrambe vengono utilizzate da ragazzi e adulti per la pallavolo, il karate e il calcetto.

L'utilizzo della struttura è gratuito per le Associazioni sportive del paese e viene messa a disposizione anche per i limitrofi con una tariffa oraria.