Valdilana, apre l'ambulatorio medico a Mosso

Apre l'ambulatorio medico a Mosso. A darne notizia l'amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social: “Si è tenuto l'incontro con la Direzione Asl di Biella. L'obiettivo? Individuare possibili soluzioni sulla critica situazione di carenza dei medici di medicina generale. ASL si impegna a creare un nuovo sportello UCAT presso la Municipalità di Mosso. La decisione dopo l’incontro di giovedì 18 pomeriggio con la direzione Asl Biella. Numerosi gli argomenti approfonditi per provare a trovare risposte alla situazione sanitaria, purtroppo drammatica non solo a livello locale e quindi riuscire a rispondere alle esigenze di cure dei cittadini che in questo momento si trovano in una situazione di forte disagio”.

“La risposta fornita da Asl territoriale è la creazione dello sportello ucat, unità continuativa assistenziale territoriale che vede la presenza di 4 medici che lavorando su turni e si adoperano a sopperire alle esigenze di salute dei circa 1000 cittadini che attualmente sono scoperti – spiega la nota - Sono emerse diverse difficoltà che devono essere risolte, tra cui la questione privacy che impedisce di avere cartelle condivise e la stampa di ricette dematerializzate. Queste questioni creano non pochi problemi tecnici e abbiamo sollecitata sia Asl che regione Piemonte a cercare di risolverle per garantire ai nostri cittadini il diritto costituzionale della cura. La richiesta del Comune è stata, quindi, l’implemento del servizio, estendendolo anche all’ambulatorio di Mosso, ampliando così le ore complessive e facilitando gli accessi degli utenti. L’ Asl ha confermato l’intenzione di estendere il servizio aumentando le ore dei medici per cui, a partire da febbraio, sarà aperto anche l’ambulatorio a Mosso, cercando così di agevolare il più possibile l’accesso al servizio”.

“Il Comune – sottolinea - ha, inoltre, richiesto un incontro congiunto tra Amministrazione, medici di medicina di distretto, Direttore di Distretto per trovare percorsi che possano facilitare l’operato dei medici in servizio e dell’ucat, dando la disponibilità di strutture, ambulatori ed eventualmente di personale per favorire una rapida e auspicabile soluzione della situazione. Contestualmente Asl Biella sta facendo il possibile nella ricerca delle figure professionali interessate ad intraprendere la carriera di medici di medicina generale sul nostro territorio. Dopo l’incontro con i medici operanti nel territorio, l’Amministrazione comunale terrà incontri informativi e di comunicazione con i cittadini per aggiornare sul prosieguo delle diverse azioni intraprese. Rimaniamo in attesa del riscontro dell’Assessore regionale alla sanità sulla situazione dei medici di medicina generale e sulle iniziative regionali, affinché il principio costituzionale della salute venga rispettato”.